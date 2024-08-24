Fethiye açıklarında rahatsızlanan kişi yatta tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil güvenlik ekibi tarafından yapılan tıbbi tahliye sonrasında kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.