Fethiye Açıklarında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Fethiye Açıklarında Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye yatırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
