Fethiye Açıklarında Rahatsızlanan Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motoryatta rahatsızlanan bir kişi, sahil güvenlik ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motoryatta rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motoryatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel