Fethiye açıklarında lastik botta yakalanan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta yakalanan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup yabancı uyuklunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 42 göçmen yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.