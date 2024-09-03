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Fethiye açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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