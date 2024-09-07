Fethiye açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.
Ekiplerce, lastik botta 11'i çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.