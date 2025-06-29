Fethiye açıklarında iki kişi tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, biri teknede rahatsızlanan, diğeri yaralanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından başarıyla tahliye edildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında biri teknede rahatsızlanan, biri ise yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Göcek açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Yaralı, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
İlçe açıklarındaki başka bir özel teknede ise bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hastanın tahliyesini gerçekleştirdi.
Teknelerden tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel