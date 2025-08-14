Fethiye Açıklarında Gezi Teknesinde Yaralanma Olayı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel