Fethiye açıklarında gezi teknesi kazası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinde yaralanan çocuk ve özel bir teknede rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı, özel teknede bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen biri çocuk 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
