Fethiye açıklarında gezi teknesi kazası: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan çocuk ve özel bir teknede rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı, özel teknede bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen biri çocuk 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.