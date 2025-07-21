Fethiye Açıklarında Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kişi, sahil güvenlik ekibince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bir kişinin ilçe açıklarındaki gezi teknesinden denize girdiği ve boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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