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Fethiye açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 73 düzensiz göçmen yakalandı. İki ayrı lastik botta bulunan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce, fiber karinalı lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta ise 12'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Göçmen Muğla Dünya Güncel Haberler

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