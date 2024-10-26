Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, lastik bottaki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, bir kişiyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bottaki bir kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.