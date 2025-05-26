Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.