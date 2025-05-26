Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Fethiye Açıklarında 33 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli teknede 33 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan yelkenli teknede 2'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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