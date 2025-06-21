Fethiye Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 10'u çocuk ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 10'u çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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