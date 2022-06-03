Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, bottaki Suriye, Yemen ve Filistin uyruklu 25 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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