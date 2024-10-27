Fethiye Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonla, motor yatta bulunan 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yatta ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor yatta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor yat içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan motor yatta 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Motor yattaki 6 kişi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.