Fethiye açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, şüphelilere cezai işlem uygulandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Botu ekibi ve Sahil Güvenlik Dalış Timince ilçe açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu.
Botta, 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, 2 şüpheliye cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel