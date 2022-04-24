Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Bölgeye giden ekipler, sürüklenen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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