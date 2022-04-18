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16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca Sahil Güvenlikten yardım talep ettiler.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası yapınca Sahil Güvenlikten yardım talep ettiler.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için denize açılan ve içinde 16 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan lastik bot içindeki düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep etti.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu açık denizde sürüklenen lastik bot içindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun - Murat Yalçın - İHA)

16 düzensiz göçmen kurtarıldı

16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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