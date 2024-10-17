Fethiye Açıklarında 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.