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Fethiye Açıklarında 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Açıklarında 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durdurulan botta 3'ü çocuk 14 göçmenin bulunduğunu bildirdi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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