Fethi Sekin Şehir Hastanesinde mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan yeni düzenleme ile 9 branşta mesai sonrası da poliklinik hizmeti verilecek.

Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş, düzenlediği basın toplantısında, hastanede yapılan ek saat güncellemesi ile 9 Mayıs'tan itibaren 9 branşta mesai sonrası, 17.00-21.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti vermeye başlayacaklarını belirtti.

Hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini artırarak sürdürdüklerini ifade eden Keleş, şunları kaydetti:

"Kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye, kardiyoloji, kulak burun boğaz, göz, nöroloji, ortopedi, fizik tedavi ve aynı zamanda devam eden radyoloji kliniklerimizde mesai sonrası bölgemize ve şehrimize hizmet edebilmek açısından 17.00 ile 21.00 saatleri arasında ek mesai uygulanacaktır. Vatandaşlarımız özellikle Alo 182'den veya hastanemiz internet sayfasından randevularını alarak mesai sonrası da hastanemizden hizmet alabilecekler. Bu hizmet için özverili davranışlarından dolayı hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."