FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT OLDUĞU İZMİR'DEN ALDIĞI BAYRAĞI, BİN 500 KİLOMETRE BİSİKLET SÜREREK KABRİNE ULAŞTIRDI

ŞEHİT Polis Memuru Fethi Sekin'in anısına yaklaşık bin 500 kilometrelik bisiklet turuna çıkan Orhan Kotluk, Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'nin önünden aldığı Türk bayrağını, şehidin Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabrine getirerek ailesine teslim etti.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de PKK'lı 2 terörist, bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, 12 gün önce İzmir Adliyesi önünden aldığı Türk bayrağını, bisiklet yolculuğuyla Elazığ'ın Baskil ilçesine getirdi. Kotluk'u, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ve şehit Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin karşıladı. Kotluk, getirdiği Türk bayrağını Kaymakam Kundakçı, Başsavcı Yeğin ve Fikriye Sekin'e teslim etti. Ardından şehit Sekin'in kabri başında dua eden Kotluk, ziyaret defterini doldurdu.

'BİZE ŞANLI BAYRAĞIMIZI, KUTSAL EMANETİMİZİ GETİRDİ'

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Kotluk'un getirdiği bayrağı şeref ve onurla teslim aldıklarını ifade ederek, Orhan Ağabey'in ayaklarına ve ellerine sağlık demek istiyorum. Yaklaşık bin 500 kilometre yolu büyük bir fedakarlıkla, emekle, belli zorlukları aşarak İzmir'den çıkıp Elazığ'ın Baskil ilçesine kadar geldi. Bize şanlı bayrağımızı, kutsal emanetimizi getirdi. Biz, büyük bir şeref ve onurla emaneti kendisinden teslim aldık. Bizler, şehitlere ahde vefa borcunu ödeyemeyiz, ömrümüz buna yetmez ama şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapmak da boynumuzun borcu. Orhan ağabeyin bugün yaptığı da buna en güzel örneklerden bir tanesiydi. Tüm Türkiye'ye ve kamuoyuna tekrardan, Fethi Sekin'i, şehitlerimizi, şehitlerimizin hakkını, ahde vefa duygusunu bir kez daha hatırlatmış olduk. Bu vesileyle bu organizasyona emek verenlerden Allah razı olsun? dedi.

'ÖMRÜM YETTİĞİNCE BU FAALİYETLER DEVAM EDECEK'

Teslim aldığı bayrağı 12 günde getirdiğini belirten Orhan Kotluk, bu tür faaliyetlere devam edeceğini belirterek, '5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken kurşunu bitmesi sonucu şehit düşen polis memuru kahramanımız Fethi Sekin anısına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından teslim aldığım şanlı Türk bayrağımızla beraber 12 günlük bisiklet yolculuğu sonrası bugün Elazığ Baskil'deyim. Şehit Fethi Sekin'in mezarı başındayım. Bayrağımızı Baskil Kaymakamı'na teslim ettim. Ardından şehidimizin kız kardeşine, yine tüm şehitlerimiz ve Fethi Sekin anısına bayrağımızı verdim. Yolculuğum yaklaşık bin 500 kilometre sürdü, 12 gün içinde buraya ulaştım. Ömrüm yettiğince bu tür faaliyetler devam edecek diye konuştu. (DHA)