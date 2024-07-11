Festival Stratejileri Üzerine Konuşuldu

TRT'nin bu yıl 6. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "Etkili Bir Festival Stratejisi Nasıl Tasarlanır?" panelinde konuşan Festival programcısı ve küratör Teresa Cavina, "Bölgesel festival ve yarışmalar, bazen uluslararası organizasyonlardan daha kıymetli olabiliyor." dedi.

İstanbul Feriye'de yapılan panelde Cavina, festivallere izleyici odaklı yaklaştıklarını belirterek, her sektörde olduğu gibi izleyenlerin farklı tecrübeleri ve beklentileri olduğunu, bunun sinema için de geçerli olduğunu anlattı.

Cavina, "Stephen King, bir kitap için önemli olanın 'ilk üç sayfa' olduğunu söyler. Yani ilk sayfalarda kitabın kaderi belli olur. Sinema söz konusu olduğunda da durum böyledir. Dolayısıyla bizler meseleye izleyici odaklı yaklaşmalıyız. Bu anlamda bir film, festival stratejisini kimin izleyeceğine göre belirlemelidir." diye konuştu.

Bir filmin hangi potansiyellere sahip olduğu, hangi türe yaslandığı, nasıl bir prodüksiyon ve takvimle ilerleyeceğinin de önemli olduğunu altını çizen Cavina, şöyle devam etti:

"Örneğin Cannes, ne kadar önemli bir festival olursa olsun, her film için doğru tercih olmayabilir. Bu anlamda bir filmin festivallerle ilgili en uygun zamanı seçerek yol alması, o filmin geleceğini de belirleyecektir. Çünkü her festival kendine özgü bir karakter taşır. Bu noktada bölgesel festival ve yarışmalar, bazen uluslararası organizasyonlardan daha kıymetli olabiliyor. Dolayısıyla sizin filminizin yerel ya da bölgesel bir prömiyer yapması, filminizin gelecekteki yorumlanması için önemli bir destek olabilir."

"Önemli olan festivallerin isimlerinden çok vitrindir"

Saraybosna Film Festivali Resmi Seçki Başkanı Elma Tataragic de festivallerle ilgili yürütülen süreçlerde doğru bir ekiple birlikte alınan sağlıklı kararların önemine dikkati çekti.

Yapımcı ya da yönetmen için atılması gereken ilk adımın, yaptıkları filme uygun bir festival bulmak olduğuna işaret eden Tataragic, şunları kaydetti:

"Bir çocuk filmi yapıyorsanız buna uygun bir festival seçmelisiniz. Burada önemli olan doğru bir ekip birlikteliğiyle sürecin yürütülmesi. Fakat genel olarak ilk filmlerini yapanlar için bu süreçler, sağlıklı bir şekilde yürümeyebiliyor ve bunun için birkaç filminizi yapmanız, deneyim kazanmanız gerekiyor. Birkaç filmden sonra aslında siz bir festivalin ne olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Festivalleri takip ediyorsunuz, hangi festivalin ne türden eğilimler gösterdiğini anlıyorsunuz. Önemli olan festivallerin isimlerinden çok festivallerdeki vitrindir. Yani burada festivallerden ziyade, güncel sinema ortamına dair bir fikrinizin olması kıymetlidir. Festivallerin sizin filminizle ilgili verdiği olumsuz bir yargıyı da bu anlamda özeleştiri için bir imkan olarak görmeli, dersler çıkarmalı ve bütün bu süreci pozitif bir duruma dönüştürmenin yollarını aramalısınız."

"Eğer siz doğru bir festival stratejisi yürütmüyorsanız bu sizin için yanlış bir tercih de olabilir"

FIPRESCI Başkanı ve festival programcısı Ahmed Shawky ise ilk filmlerini yapan yönetmenlerin çok hızlı bir şekilde yarışma kafasına girdiklerini, oysa büyük festivaller için ilk filmlerin çok önemli olmadığını söyledi.

Yönetmen ve eleştirmenlerin ilk filmlerle ilgili olarak sıkça, "Başka bir yerde gösterilseydi daha iyi olurdu." dediklerini aktaran Shawky, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cannes, Venedik ya da Berlin film festivalleri herkes için önemli festivaller. Dolayısıyla buralar önemli imkanları da içinde barındırıyor. Eğer siz doğru bir festival stratejisi yürütmüyorsanız bu sizin için yanlış bir tercih de olabilir. Sizin yapmanız gereken, filminizin ışığının parladığı yere gitmenizdir. Bazen büyük festivaller yerine belirli bir teması olan ve küçük bir ölçeğe sahip bir festivale katılmak çok daha doğru bir seçim olabiliyor. Burada önemli olan noktalardan birisi sektörel anlamda uzman ve deneyim sahiplerinden yardım ve danışmanlık almaktır. Bu yönlendirmeyle birlikte her filmin bir proje olduğunu unutmadan, festivalleri bir ilişki geliştirme imkanı olarak görmek gerekiyor."

Panel, izleyici sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

TRT 12 Punto, çeşitli panel ve söyleşilerle 14 Temmuz'a kadar sürecek.