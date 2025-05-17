Fes'te 28. Uluslararası Kutsal Müzik Festivali Başladı

Fes'te 28. Uluslararası Kutsal Müzik Festivali Başladı
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Fas'ın Fes şehrinde bu yıl 28.'si düzenlenen Uluslararası Kutsal Müzik Festivali, 'Yeniden Doğuşlar' temasıyla açıldı. Festivalin açılışı, Prenses Lalla Hasnaa tarafından gerçekleştirirken, İtalya onur konuğu olarak katıldı. Festival kapsamında çeşitli sanatçıların gösterimleri ve forum oturumları gerçekleştirilecek.

Fas'ta bu yıl 28.'si düzenlenen Fes Uluslararası Kutsal Müzik Festivali "Yeniden Doğuşlar" temasıyla başladı.

Fas'ın tarihi kenti Fes'teki festivalin açılışını, Fas Kralı 6. Muhammed'in kız kardeşi Prenses Lalla Hasnaa gerçekleştirdi.

İtalya'nın onur konuğu olduğu bu yılki festivalin Bab el-Mekina Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid'in yanı sıra Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile İtalya, Azerbaycan, BAE, Senegal, Umman ve İspanya büyükelçileri ve birçok sanatçı katıldı.

Festivalin açılış gecesinde çeşitli ülkelerden sanatçılarla sahnelenen "Yeniden Doğuşlar- Doğadan Kutsala" başlıklı gösteri, insanlık tarihindeki farklı "yeniden doğuş" dönemlerini sembolik anlatılarla sahneye taşıdı.

Açılış töreninin sonunda, Prenses Hasnaa, konservatuvar öğrencilerine ödüllerini takdim etti.

Türkiye'den "İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu" da sahnede olacak

Bu yılki festivalin onur konuğu ülkesi İtalya olurken, Claudio Monteverdi'nin eserleri İtalyan ve Faslı sanatçılar eşliğinde sahnelenecek.

Festivalde Türkiye'yi temsilen "İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu" 18 Mayıs'ta sahne alacak. Gösteride Mevlevi sema ayini, tasavvuf musikisi ve klasik Türk makamları müzikseverlerin ilgisine sunulacak.

Festival kapsamında ayrıca "Fes Forumu" başlığıyla çeşitli oturumlar da gerçekleştirilecek. Bu yıl forumda "Kutsallık ve Çevre", "Dijital Çağda Maneviyat", "Tarihi Şehirlerin Korunması" ve "Barış Kültürü" başlıkları ele alınacak.

Festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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