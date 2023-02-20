Feryat Gökdoğan: Devletin bekasını en iyi temsil eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Milli Beka Hareketi yöneticisi Feryat Gökdoğan, Milli Beka Hareketi'nin Türkiye'nin örgütlü en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Gökdoğan, Milli Beka Hareketi'nin 62 ilde, 310 ilçede ve 23 ülkede temsilciliği bulunduğunu ve geçen yıl konfederasyon statüsüne geçerek bölgelerde kurduğu federasyonların birleşmesiyle daha örgütlü ve büyük bir yapı haline geldiğini ifade etti. Gökdoğan, hareketin hayat görüşünün insan ayrımı yapmadan, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, devletini ve milletini seven vatandaşlarla bir arada olmak olduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN DEVLETİN BEKASI"

Milli Beka Hareketi'nin herhangi bir partiye, kuruma veya kişiye bağlı olmadığını vurgulayan Gökdoğan, hareketin amacının milletin menfaatini ve devletin bekasını korumak olduğunu belirtti. Gökdoğan, şu anda devletin bekasını en iyi temsil eden kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu düşündükleri için Cumhur İttifakı'nın yanında bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.

"HALKI YALNIZ BIRAKMADILAR"

Gökdoğan, şu anda tüm güçleri ve teşkilatlarıyla deprem bölgelerine yardım koordinasyonu sağladıklarını belirtti. Asrın felaketinde Türk milletinin yanında olduğunu vurgulayan Gökdoğan, kötü günlerin bir olarak, kenetlenerek ve çok çalışarak geçeceğini, yaralarımızı hep birlikte iyileştirmemiz gerektiğini söyledi. Hareketin bölgede 90 tır yardım malzemesi, 60 çadır ve 3 mobil mutfak bulunduğunu söyleyen Gökdoğan, yardımlarının AFAD koordinasyonu ile devam edeceğini sözlerine ekledi. Son olarak yaşanılan felakette önemli olanın halk olduğunu ve bu dönemde dahi insanları manipüle etmeye hazır insanların bulunduğunu ve halkın tüm bunlara kanmayarak, yaraların bir an önce sarılması gerektiğinin altını çizdi.