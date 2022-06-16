Ferrari, elektrikli arabalara geçiş için tarih verdi

Otomobil dünyasının karbon nötr hedeflerine Ferrari de katılıyor. İtalyan otomotiv devinden gelen açıklamaya göre 2025 yılına kadar "F1'den türetilen" ilk tam elektrikli modeli piyasaya sürülecek. İşte Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'dan dikkat çeken açıklamalar.

İlk tam elektrikli Ferrari 2025'te yollarda

Sermaye Piyasası Günü'nde konuşan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, şirketin elektrikli arabalara geçiş haritasını paylaştı. Vigna'dan gelen açıklamaya göre, 2026 yılına kadar ürün yelpazesinin yüzde 60'ı ya hibrit ya da tam elektrik gücüne sahip olacak.

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İtalyan üretici, tamamen elektrikli ilk modelinin 2025'te yollarda olacağı müjdesini verdi. CEO Benedetto Vigna'ya göre bu elektrikli model, Ferrari'nin standart sürüş duygularını ve heyecanını yaşatacak. Yine de herhangi bir teknik ayrıntının veya model isminin açıklanmadığını belirtelim.

Ferrari Ar-Ge Sorumlusu Ernesto Lasalandra, elektrikli modellerde kullanılacak pillerin farklı şirketlerden satın alınacağını ifade etti. Ancak Lasalandra, Ferrari F1 takımının hibrit programındaki bazı bileşenlerin, elektrikli modellerinde kullanılacağını belirtti.

2026 yılına kadar Ferrari modellerinin yüzde 40'ı içten yanmalı, yüzde 60'ı ise hibrit ve elektrikli olacak. İtalyan devinin yelpazesi için belirlenen yol haritası şu şekilde:

2023-2026 dönemi için 15 yeni araç onaylandı. Icona ve Supercar toplam hacmin yüzde 5'inden daha azını, özel seriler ise yüzde 10'unu oluşturacak. Eylül 2022'de Purosangue tanıtılacak ve yıllık yüzde 20 katkı sunacak. Yeni Supercar da söz konusu dönemde sunulacak ve ilk elektrikli Ferrari 2025'te piyasaya sürülecek.

Ferrari bugüne kadar altı adet hibrit araç çıkardı. İlk plug-in hibritleri SF90 Stradale ve SF90 Spider olurken, hemen arkasından ise daha ucuz 296 GTB coupe ve 296 GTS'i duyurdu. Şirket ayrıca Le Mans 2023 için hibrit motorlu bir Hypercar geliştirdi.

Peki siz Ferrari elektrikli araba hedefleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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