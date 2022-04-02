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Fernando Muslera penaltı kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fernando Muslera penaltı kurtardı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelenin 75. dakikasında Aleksandar Pesic'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelenin 75. dakikasında Aleksandar Pesic'in kullandığı penaltıyı kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük Nef Stadyumu'nda mücadele ederken, konuk ekip maçın 73. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Derrick Luckassen'in vuruşunda top Patrick van Aanholt'un eline çarptı. Maçın hakemi Ali Şansalan VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Mücadelenin 75. dakikasında penaltıda topun başında geçen Aleksandar Pesic'in vuruşunda sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera meşin yuvarlağı çeldi.

Muslera mücadele içinde de birçok pozisyonda başarılı kurtarışlar yaparak takımının gol yemesini engelledi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Fernando Muslera penaltı kurtardı

Fernando Muslera penaltı kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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