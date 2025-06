Fernando Carrillo, cesur sanatçıların Siyonistlere karşı bir araya gelmesi gerektiğini söyledi

Venezuela asıllı ünlü oyuncu, model ve şarkıcı Fernando Enrique Carrillo, Türkiye'ye olan sevgisini, "Hem Türkiye'nin hem Türk dizilerinin hem de sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya halkları, dünya barışı için sesini yükseltiyor ve bunu cesaretle ve onurlu bir şekilde yapıyor." dedi.

Latin Amerika'da 1985'ten bu yana pembe dizilerle tanınan Carrillo, 1999'da başrolde yer aldığı "Rosalinda" dizisiyle dünya çapında ün kazandı.

Döneminin en pahalı yapımı olarak gösterilen "Rosalinda" dizisi, 180'den fazla ülkede yayınlandı. Türkiye'de de gösterildi ve dünya genelinde 2 milyar izleyiciye ulaştı.

İlk defa 2000'de ATV'de hafta içi her gün yayınlanan dizi, 2001 ve 2004 yıllarında da tekrar bölümleriyle ekrana geldi. 2008'de Star TV'de gündüz kuşağında gösterildi. Dizi, bu yayınlarla Türkiye'de özellikle öğleden sonraları pembe dizi izleyicisinin favorileri arasında yer almayı başardı.

Carillo, 1990'lardan sonra çıkardığı ilk üç albümü "Desde aqui" (1990), "Algun dia" (1998) ve "Fernando in Manila" (2000) ile de besteci olarak da başarısını ortaya koydu. Sanatçı, 2016'da Avrupalı dinleyicileri için "Angel Fallen From The Sky" adlı single'ını yayınladı. Bu yıl ise "Obsesionado" isimli yeni müzik projesiyle müzikal kariyerine geri dönüş yaptı.

"Bundan sonra kariyerimi Türk arkadaşlarımla daha da iyileştireceğiz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) binasında gerçekleştirilen "Türkiye- Venezuela Ticaret Fuarı" kapsamında ilk kez Türkiye'ye gelen Carillo, AA muhabirine, sanat hayatına ve Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, " Türkiye, benim için çok önemli bir ülke. Kariyerimin en iyi kısmını şu an yaratıyoruz. Önceden yaptıklarım sadece temelini oluşturuyor, bundan sonra kariyerimi Türk arkadaşlarımla daha da iyileştireceğiz." dedi.

Carillo, politik duruşundan dolayı birçok yapım şirketinin kendisine uzun süre teklif sunmadığını ve bu yüzden hayranlarıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir bağ kurduğunu belirterek, "Yeni bir kariyerin, güncellemelerin ve dizilerin dönemine başlarken sosyal ağlarda güçlü bir kişilik olmam gerekti. Şu an dizilerim aracılığıyla tanıdığımdan daha fazla kişiyi sosyal ağlardan tanıdım." diye konuştu.

"Hem Türkiye'nin hem Türk dizilerinin hem de sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranıyım"

En iyi dizi ve yapımların Türkiye'den çıktığını ve Türkleri ailesi gibi gördüğünü anlatan Carillo, şöyle devam etti:

"Türk dizilerinden birinde muhtemelen özel bir rol almam konuşuldu. Ancak dün hayatım boyunca gördüğüm en muhteşem stüdyoları görme şansına eriştim. Bozdağ Film Platoları, Paramount ve Universal stüdyolarından daha üst düzey. Mehmet Bozdağ ile tanışma şerefine nail oldum. Bizim kurtarıcımız Simon Bolivar için günümüzün en iyi yapımcıları Türklerle birlikte büyük bir prodüksiyon yapmamızı bekliyorum."

Ünlü oyuncu, Türkiye'den bir yapımda da rol almaktan çok hoşlanacağına işaret ederek, "Başkanım Nicolas Maduro gibi ben de Türk dizilerinin büyük bir hayranıyım. Aslında biz bu ülkenin tüm yapımlarının hayranıyız. Bekliyorum ki dünya için beraber güzel işler yapacağız. Bu işi başaracağımızı hissediyorum. Çünkü dizi işinin kralı eskiden Venezuela'ydı, şimdiyse Türkiye. Beraber daha önce eriştiğimiz başarıları aşacağımızı düşünüyorum. Beraber daha başarılı ve güçlü olacağız. Hem Türkiye'nin, hem Türk dizilerinin hem de sevgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya halkları, dünya barışı için sesini yükseltiyor ve bunu cesaretle ve onurlu bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Cesur sanatçılar olarak bir araya gelmeliyiz"

İsrail'in bugün Gazze'de uyguladığı soykırıma ilişkin birçok sanatçı arkadaşlarının sessizliğinden memnun olmadığını da dile getiren Carrillo, şunları kaydetti:

"Çok azı Filistin'deki soykırıma ya da İran'daki bombalamaya ve adaletsizliğe konu gelince sesini çıkarıyor. Ancak tüm bu sanatçı arkadaşlarım, adaletsiz bir şekilde Venezuela'yı eleştiriyorlar. Haksız bir şekilde bizim bir diktatörlük olduğumuzu söylüyorlar ki bu büyük bir yalan. Dünyada gerçekleşen zalimliklere ve soykırımlara ses çıkarmaya gelince tamamen sessiz kalıyorlar. Ben belki de ses çıkaran çok az sanatçıdan biriyim. Pink Floyd'un solisti Roger Waters gibi olanları olduğu gibi söyleyenlerden biriyim. Bu durum kariyerimizde bazı tökezlemelere neden olsa da biz tarihin doğru tarafındayız ve Tanrının eli bizimle. Cesur sanatçılar olarak bir araya gelmeliyiz."

Fernando Enrique Carillo, diziler ve yapımlarda tarihin doğru anlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Tarihi olduğu gibi anlatmak gerek. Hollywood'un yaptığı gibi insanları kandırmamak gerek. Türklerle ve dünyanın cesur halklarıyla Hollywood'un yaptığının tersini yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Yahudi halkı değil, Siyonist halkı insanlığa karşı"

Türk yapımlarında tarihin doğru anlatıldığının altını çizen Carillo, şunları söyledi:

"Günümüz dünyasının en iyi yapımlarının Türkiye'de yapıldığını biliyorum. Tarihi gerçekleriyle anlatıyorlar. Bir de Yahudi halkı değil, Siyonist halkı insanlığa karşı. Çünkü çok fazla Yahudi arkadaşım var. Onlar Filistin soykırımına ve Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğu hareketlere karşılar. Siyonistler, hapse atılmalı, yargılanmalı. 'Ajan 007' gibi öldürme hakkına sahip olduklarını düşüyorlar. İşte bu tarih, Türkiye ve Venezuela perspektifinden doğru anlatılmalı."

Carillo, Türkler ve Venezuelalıların birçok anlamda benzediğini aktararak, "Türk ve Venezuela kültürü benzer, aileler ve kardeşler gibiyiz. Eminim ki bizim aşkımız ve birlikteliğimiz zamanla daha da büyüyecek. Türkiye'ye bu ziyaretim, birçok ziyaretimin ilki olacak." dedi.

Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu ve çok hoşlandığını anlatan ünlü oyuncu, "Kısa zaman önce ikinci kez boşandım ve bekliyorum ki üçüncü eşim bir Türk kadını olacak. Çünkü Türk kadınları, çok güzel ve zeki." ifadelerini kullandı.

"Benim için her zaman önce ülkem ve ideallerim gelecek"

Fernando Enrique Carrillo, Türkçe konuşmak istediğini vurgulayarak, "Eğer 25 yıl önceki Fernando'ya bir şey söyleyebilseydim ona Türkçe konuşmayı öğrenmesini söylerdim ki, şu an beğendiğim oyuncularla rol almasını isterdim. Ancak hiçbir zaman geç değil, önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkçe konuşabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonra en iyi projelerini yapmak istediğini dile getiren Carrillo, "Cesurlar dünyasında, emperyalistlerin önünde asla diz çökmeyeceğim. Halkları ve güçsüzleri savunan cesur bir aktör olmaya devam edeceğim. Benim için her zaman önce ülkem ve ideallerim gelecek. Bunları asla kişisel başarı ve paranın önüne koymayacağım." diye konuştu.

Ünlü oyuncu, Türkiye'deki hayranlarını Venezuela'ya davet etti. Instagram hesabından Venezuela seyahati için çekiliş yapacağını kaydeden sanatçı, çekilişi kazananların masraflarını kendisinin karşılayacağını sözlerine ekledi.