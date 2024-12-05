Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi Çankırı'da Tanıtıldı

Çankırılı sürücülerin ambulansa karşı duyarlılığını artırmak amacıyla "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" tanıtıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, burada yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinde görev alan personelin haftalarını kutladı.

Projenin önemine vurgu yapan Vali Taşolar, "Biz bu işi ambulans geçtiği zaman veya itfaiye geçtiği zaman onlara nasıl yol veririz, bu yol verme işini, vatandaştaki duyarlılığı ve bu davranışı alacak sürücü sayısını nasıl artırabiliriz bence bu kafa yormamız gereken bir konu. Bu proje çok kıymetli bir proje." dedi.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya da acil sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi.

Çankırı'da 2023-2024 yılı acil sağlık hizmetleri verilerini paylaşan Sarıkaya, "2024 yılı içerisinde, 11 ayda, il ambulans servisimize bağlı acil yardım ambulanslarımız ile toplam 1 milyon 311 bin 828 kilometre yol katederek, hastalarımıza acil yardım hizmeti ulaştırdık. Ambulanslarımız ile sağlanan acil sağlık hizmetleri esnasında katedilen yol, dünyanın etrafında 32 kez tur atmaya Türkiye'yi doğudan batıya 795 kez dolaşmaya eşdeğerdir."

Türkiye geneli başlatılan Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi hakkında bilgi veren Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Bu projenin amacına ulaşmasında, siz katılımcıların ve paydaş kurumlarımızın desteği, bizler için önem arz etmektedir. Trafikte seyir halindeyken, ambulansa ait siren sesini duyduğunuzda veya yanan tepe lambasını gördüğünüzde, mutlaka, sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların sola kayarak, ortada ambulansın geçişine yer açacak, acil geçiş koridorunun oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Ambulansın geçişine yer açmalarını sağlayan fermuar sisteminin, araç kullanan, tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Acil sağlık hizmetlerinin, kaliteli sunulması için her vatandaşın üzerine düşen görevler vardır. Karayolları üzerinde acil geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa karşı trafikte bulunan araç sürücülerinin fermuar sistemi ile hayat koridorunu oluşturarak yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide görevlerini yerine getiren sağlık personelimize yardımcı olmaları vatandaşlık görevidir."

Konuya ilişkin kamu spotunun izlenmesinin ardından, program sona erdi.