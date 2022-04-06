Ferkan Merdan: "İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz" - Haberler

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Ferkan Merdan: "İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in 35. sezonumuzda 5 kupaya talibiz diye bir hedefi vardı.

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada, "Başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in 35. sezonumuzda 5 kupaya talibiz diye bir hedefi vardı. İnşallah Slovenya'da rakibi de yenerek kupayı Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalde 3-1'in rövanşında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olmasına rağmen altın set sonucunda rakibini eledi ve finale çıktı. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan, "Rakibimizi tebrik ediyorum gerçekten zorlu ve güzel bir oyun ortaya koydular. Tabii yarı finalde iki Türk takımının karşılaşması da böylesi bir kupada kadın voleybolunun geldiği noktayı da gösteriyor. Bizler takımımıza, ekibimize çok inanıyoruz. Böylesine bir atmosferde profesyonelce oyunlarını oynadılar. Sezonun başında kulüp başkanımız Abdi Serdar Üstünsalih'in 35. sezonumuzda 5 kupaya talibiz diye bir hedefi vardı. İnşallah Slovenya'da rakibi de yenerek kupayı Türkiye'ye getireceğiz" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın/İHA)

Ferkan Merdan: İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz

Ferkan Merdan: İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz

Ferkan Merdan: İnşallah kupayı Türkiye'ye getireceğiz

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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