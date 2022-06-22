Ferizli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Ferizli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ferizli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Ferizli Belediyesince düzenlenen etkinlikte, İstiklal Harbi kahramanlarından Halit Molla'nın kabri başında Kur'anı Kerim okundu. Etkinliklerde yürüyüş yapan katılımcılar 101 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Etkinliğe, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ve vatandaşlar katıldı. AA / Erol Ulu - Güncel Güncel Haberler

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