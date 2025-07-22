Ferizli Kaymakamı SGK Şubesini Ziyaret Etti
Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, SGK Ferizli Şubesini ziyaret ederek kurum çalışmalarına dair bilgi aldı ve personeline başarılar diledi.
Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ferizli Şubesini ziyaret etti.
Kaya, ziyarette bulunduğu SGK Ferizli Şubesinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyen Kaya, gelecek günlerde mahalleleri gezip, vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade etti.