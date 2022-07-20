Ferizli Kaymakamı Balcı'dan muhtarlara ziyaret - Haberler

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Ferizli Kaymakamı Balcı'dan muhtarlara ziyaret

AA - Erol Ulu - Güncel
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Ferizli Kaymakamı Balcı'dan muhtarlara ziyaret

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'nın ilçedeki muhtarları ziyareti sürüyor.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı'nın ilçedeki muhtarları ziyareti sürüyor.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çakır'ı ziyaret eden Balcı, mahalledeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlarla iş birliğinin önemine işaret eden Balcı, mahallelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için muhtarlarla beraber hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

Muhtar Çakır da ziyaretinden dolayı Balcı'ya teşekkür etti.

AA / Erol Ulu - Güncel

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