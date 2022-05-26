Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı - Haberler

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Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı

AA - Erol Ulu - Güncel
Ferizli'de üniversite öğrencileri tasarladıkları kıyafetleri tanıttı

Sakara Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu tarafından "Kariyer Zirvesi 2022" programı düzenlendi.

Sakara Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu tarafından "Kariyer Zirvesi 2022" programı düzenlendi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'nun katılımıyla okul bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler, kendi tasarladıkları kıyafetlerle defile gerçekleştirdi.

Katılımcılar daha sonra hazırladıkları el sanatları sergisini gezdi, göl kenarındaki piknik programında stres attı.

Balcı ve Gündoğdu, Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürü Aslan Çoban ile öğretim görevlilerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / Erol Ulu - Güncel

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