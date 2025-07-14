Ferizli'de Tarım Aracı Devrildi: 2 Yaralı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen bir tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gölkent Mahallesi Büyükdüz mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi G.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ekibi sevk edildi.
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çift, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.