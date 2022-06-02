Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Haberler

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Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

AA - Erol Ulu - Güncel
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Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinin açtığı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinin açtığı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları sergisine, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü, kursiyerlerin aileleri ve davetliler katıldı.

Balcı, bir yıldır kadınların beraberlik içinde bu güzel eserleri meydana getirdiğini belirterek, bundan sonra da üreten kadınların yanında olacaklarını ifade etti.

Gündoğdu da ilçedeki kadınların el sanatları ve diğer sosyal çalışmalarda her zaman başarılı olduklarını dile getirerek, belediyenin her daim destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

AA / Erol Ulu - Güncel

Ferizli Kaymakamlığı Hasan Balcı Gündoğdu Balcı Güncel Haberler

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