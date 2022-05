Ferizli'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Türk Kızılay Ferizli Temsilciliğince kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kampanyaya, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve Ferizli Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Kaymaz da kan bağışlayarak destek oldu.

Türk Kızılay Ferizli Temsilcisi Şeref Boztaş, yaptığı açıklamada, kök hücrenin kan kanseri tedavisinde birebir kullanılan tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Kampanyalarımıza vatandaşlarımız her zaman ilgi göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Her saniye, her dakika kan ihtiyacı olur." dedi.