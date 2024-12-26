Ferizli'de İş Yerinde Yangın: M.Ş. Hastaneye Kaldırıldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı iş yerinde dumandan etkilenen M.Ş. hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adnan Menderes Caddesi'ndeki iş yerine gelen M.Ş'nin çalıştırdığı makineden alevler çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Dumandan etkilenen M.Ş, sağlık görevlilerince İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.