Ferizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı Sakarya'nın Ferizli ilçesinde inşaatın 4. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde inşaatın 4. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde inşaatta usta olarak çalışan Erdal Karanfil (57), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattan düştü. Ağır yaralanan Karanfil, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç çocuk babası Karanfil'in yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. AA / Erol Ulu - Güncel Sakarya Ferizli Güncel Haberler

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