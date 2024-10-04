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Ferizli'de, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yürüyüşü düzenlendi

Ferizli'de,
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Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ferizli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, sağlık personeli ve vatandaşların katılımıyla Ferizli Şehit Hacı Uzun İlkokulu'ndan başlayan yürüyüş, belediye binası önünde sona erdi.

Kanserin önlenmesi ve tedavisine yönelik dövizler taşıyan katılımcılar, ellerindeki pembe renk balonları gökyüzüne bıraktı.

İlçe Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu tür etkinliklere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM biriminden Ayşe Köroğlu da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

Meme Kanseri

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