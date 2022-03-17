Ferizli Belediye Başkanı, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Berat gecesinin manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Gündoğdu mesajında şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat kandiline erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, ilahi rahmetin, bereketin zirveye ulaştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir. Berat'ın özünde günahlardan arınma, Yüce Allah'ın rahmetine ulaşma ve bağışlanma vardır. Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlarımızdan arınmayı umduğumuz bu mübarek gece, aynı zamanda Kur'an ayı olan rahmet ve mağfiret mevsimi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdelemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Berat Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

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