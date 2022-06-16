Feribottan denize düşen yolcuyu KEGM ekibi kurtardı ÇANAKKALE Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı. ÇANAKKALE Boğazı'nda feribottan denize düşen yolcu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri tarafından kurtarıldı. Eceabat ilçesinden saat 06.00'da Çanakkale iskelesine yanaşmak üzere hareket eden, Gestaş firmasına ait 'Şehit Ömer Halisdemir' isimli feribottaki yolcu, bilinmeyen nedenle denize düştü. Feribotun kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botundaki ekip, ismi açıklanmayan yolcuyu denizden çıkardı. Çanakkale İskelesi'ne getirilerek ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı Ömer Halisdemir Çanakkale Güncel Haberler

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