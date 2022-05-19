Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Feribot iskeleye yanaşamadı, halatlar koptu. Güçlükle feribottan inen yolcuların o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.

Rüzgarın şiddetiyle sahilde metrelerce dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Feribot sahile güçlükle yanaşırken geminin bağlandığı halat koptu.

Kıyıdan geminin halatlarla güçlükle tutulduğu ve iniş rampasının sabit tutulamadığı anlar ile yolcuların görevliler tarafından indirildiği dakikalar kameraya yansıdı.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, Güzelyalı, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title