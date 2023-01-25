Feribota yolcu taşıyan otobüsün gölete düşme anı araç içi kamerasına yansıdı
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Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi Yolcuların panik halleri ve bağırmaları Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu...
Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi
Yolcuların panik halleri ve bağırmaları
Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi
Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel