Feribota yolcu taşıyan otobüsün gölete düşme anı araç içi kamerasına yansıdı Güncel Haberler Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi Yolcuların panik halleri ve bağırmaları Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu... Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi Yolcuların panik halleri ve bağırmaları Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: AA / Güncel Malatya Güncel Haberler

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