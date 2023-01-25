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Feribota yolcu taşıyan otobüsün gölete düşme anı araç içi kamerasına yansıdı

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Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi Yolcuların panik halleri ve bağırmaları Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu...

Otobüsün kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmesi

Yolcuların panik halleri ve bağırmaları

Otobüsün feribota çarparak gölete düşmesi

Otobüs içinin suyla dolması ve şoför ile yolcuların panik halleri MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti'ne otobüsün düşmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza otobüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Güncel Haberler

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