Feribot Yangın Geçirdi, Yolcular Marmara Adası'na Çekildi

Feribot Yangın Geçirdi, Yolcular Marmara Adası'na Çekildi
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Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yapan Yavuz Naz feribotu, makine dairesindeki yangın nedeniyle başka bir feribotla Marmara Adası'na çekildi. Yolcular, ilgisizlikten şikayet etti.

FERİBOT YOLCULARLA BİRLİKTE MARMARA ADASINA ÇEKİLDİ

Tekirdağ-Marmara- Erdek seferini yaptığı sırada makine dairesinde yangın çıkan Yavuz Naz isimli feribot, başka bir feribotla Marmara Adasına çekildi. Uzun süre kendileriyle ilgilenmedikleri gerekçesiyle firmaya tepki gösteren yolcular da Marmara Adası'nda indirildi. Yolcular daha sonra başka bir feribotla sefere devam etti.

BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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