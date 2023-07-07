Feribot Seferine 'Fırtına' Engeli

Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri iptal edildi.

FERİBOT SEFERİNE 'FIRTINA' ENGELİ

Meteoroloji 4'üncü Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum ve Kaş arasında, denizde fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ilçeleri arasında yarın düzenlenecek olan feribot seferleri iptal edildi. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "08.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan; Bodrum - Datça 18.00 ve Datça-Bodrum 18.00 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),-