Ferhat Nasıroğlu, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Toplantı Düzenledi

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi katıldı.

Toplantıda konuşan Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının şehirler için önemine değindi.

Şehri ilgilendiren önemli sorunların çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarının etkin rol alması gerektiğine işaret eden Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının bugüne kadar Batman'a önemli katkılar sağladığına işaret etti.

Nasıroğlu, sivil toplum kuruluşlarının düşüncelerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, ortak bir akılla Batman için önemli çalışmalar yapacaklarını ifade etti.