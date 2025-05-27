Ferhadiye Katliamı'nın 33. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Ferhadiye Katliamı'nın 33. Yılı Anma Töreni Düzenlendi
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Saraybosna'nın Ferhadiye Caddesi'nde 1992'de yaşanan ve 26 sivilin hayatını kaybettiği katliamın 33. yılında düzenlenen anma törenine resmi yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Unutulmadı mesajı vurgulandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en işlek caddelerinden Ferhadiye'de 1992'de ekmek kuyruğunda beklerken Sırp mevzilerinden atılan havan toplarıyla öldürülen 26 sivil için katliamın 33'üncü yılında tören düzenlendi.

Halk arasında "Ferhadiye Katliamı" olarak bilinen, 26 sivilin hayatını kaybettiği, 108 sivilin yaralandığı katliamın işlendiği alanda düzenlenen anma törenine Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkan Yardımcısı Refik Lendo, FBIH İçişleri Bakanı Ramo Isak, Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad UK ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katliamın yapıldığı alana çiçek bırakan vatandaşlar, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta sivillere yönelik yapılan saldırıların unutulmaması gerektiği mesajını verdi.

Saraybosna'nın Ferhadiye Caddesi'nde 27 Mayıs 1992 sabahı Sırp mevzilerinden atılan havan topu, ekmek kuyruğunda bekleyenlere isabet etmiş, katliamda 26 sivil hayatını kaybetmiş, 108 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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