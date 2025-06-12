Ferdi Zeyrek İçin Taziyeler Kabule Devam Ediyor

1) FERDİ ZEYREK İÇİN İKİNCİ GÜNDE DE TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Manisa'da, evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen taziyelerin kabulu ikinci günde devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziyeleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından taziyenin ikinci gününde Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Manisalı vatandaşların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede Manisa Valisi Vahdettin Özkan da hazır bulundu. Taziye ziyaretine gelenler Özgür Özel, eşi didem Özel ve hayatını kaybeden Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek tarafından karşılandı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu Taziyelerin kabulüne bugünde devam edileceği bildirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Öte yandan, Başkan Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuzun bakımıyla ilgilendiği belirlenen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan vesavcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.