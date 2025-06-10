Ferdi Zeyrek İçin Taziye Kabulü Başladı

Ferdi Zeyrek İçin Taziye Kabulü Başladı
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Kurban Bayramı'nın ilk günü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda taziye kabulü yapılmaya başlandı. Taziye kabulüne eşi ve siyasi camiadan pek çok kişi katıldı.

ZEYREK İÇİN TAZİYELERİN KABÜLUNE BAŞLANDI

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bahçesindeki havuzun tamiri sırasında elektrik akımına kapılıp; Hafsa Sultan Hastanesi'nde kaldırılan ve dün saat 17.05'te yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye kabulüne başlandı.

Taziye kabulleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda yapılıyor. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel ile birlikte; Manisalıların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların taziyelerini kabul etti. Her siyasi partiden milletvekili ve üst düzey yöneticilerinin de katıldığı taziyede oldukça bitkin olan ve ayakta duramadığı için sandalyede oturarak taziyeleri kabul eden Nurcan Zeyrek'e en büyük destek de Didem Özel'den geldi. Taziye kabulünün Fatih Sergi Salonu'nda 3 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Ersan ERDOĞAN- Nevra UÇKAÇ/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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